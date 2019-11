Calcio Padova: nel diluvio dell'Euganeo i biancoscudati superano 1-0 il Rimini

Torna al successo il Padova che sotto il diluvio super il Rimini per 1-0. Decisivo il gol di Matteo Mandorlini a metà del secondo tempo che ha regalato il successo alla squadra di Sullo.

La partita

Primo tempo pesantemente condizionato dal terreno di gioco con molte parti del campo allagate e da alcune decisioni arbitrali non proprio impeccabili come un evidente rigore non concesso ai biancoscudati. Due le occasioni per i padroni di casa in avvio con Piovanello e alla mezz'ora con Santini. Nella ripresa l'intensità della pioggia non migliora la situazione del prato. Per sbloccarla serve un'invenzione che puntuale arriva al 74esimo quando Matteo Mandorlini fa partire un tiro dai 20 metri che si insacca. Fino al termine poi il Padova riesce a respingere gli attacchi dei romagnoli portando a casa tre punti importantissimi.