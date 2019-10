Calcio Padova- Arzignano 2-0: nuovo successo biancoscudato e vetta consolidata

Derby inedito all'Euganeo tra Padova e Arzignano per l'ottavo turno di serie C. I biancoscudati hanno superato i vicentini per 2-0, condolidando il loro primato in testa alla classifica, dopo un match difficile da sbloccare contro una squadra avversaria ben organizzata e capace di tenere testa alla capolista per 45 minuti.

La partita

Primo tempo ostico per i binacoscudati contro un Arzignano ben messo in campo e che prova a sfruttare le ripartenze. Dopo un'occasione iniziale per la formazione ospite, la frazione scorre senza sussulti fino alle scadere quando il Padova sblocca la gara. A siglare l'1-0 è Kresic che di testa sorprende tutti e mette in rete una punizione pennellata da Ronaldo. All'ottavo del secondo tempo l'Arzignano perde l'occasione ghiotta di pareggiare dopo che Ronaldo atterra in area Cais. Maldonado si presenta sul dischetto, Minelli battezza l'angolo giusto e gli para il penalty. I biancoscudati cercano in tutti i modi di chiudere il match e trovano il raddoppio al 77esimo con Buglio che dal limite fa partire un sinistro a mezza altezza che si insacca. I padroni di casa sfiorano anche la terza rete con un doppio palo poi amministrano sino al triplice fischio che fa esplodere tutta la tifoseria.