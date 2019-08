Un prestigioso riconoscimento: la Luparense riceve dal Coni la "Stella d’Argento" al merito sportivo

Un premio a dir poco prestigioso: la Luparense Fc comunica con orgoglio e soddisfazione di essersi meritata - come appreso da una comunicazione ufficiale del Coni - la Stella d’Argento al Merito Sportivo per l’anno 2018, in riconoscimento delle benemerenze acquisite dal sodalizio in tanti anni di attività.

Il riconoscimento

L’onorificenza vuole attestare di fronte al mondo sportivo i meriti degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti della Società ed esprimere insieme la più sentita gratitudine del Coni per il contributo offerto alla crescita e all’affermazione dello sport italiano. Commenta Stefano Zarattini, presidente Luparense Fc. «È un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e che ci dà la voglia di continuare su questa strada». Aggiunge Giovanni Malagò, presidente Coni: «Le mie più vive congratulazioni per il meritato riconoscimento, con l’augurio che nel prosieguo dell’attività possiate conseguire ulteriori traguardi e soddisfazioni». La consegna dell’onorificenza avverrà nel corso di una cerimonia predisposta dal Comitato Territoriale del Coni.

