Calcio, trasferta salentina per il Padova: sfida al Lecce per la Supercoppa di serie C

Un ultimo sforzo. Il Calcio Padova è a un passo dal conquistare la Supercoppa di serie C: ai biancoscudati, impegnati nella lunga trasferta di Lecce, basterà non perdere con quattro o più gol di scarto per alzare il trofeo.

"Doppietta" in vista

Merito del successo casalingo per 5-1 col Livorno, che a sua volta ha piegato i salentini con un secco 3-1. Per capitan Pulzetti e compagni si tratterebbe dunque della classica ciliegina sulla torta dopo la splendida promozione in serie B ottenuta grazie alla vittoria del campionato. E sono pronti a festeggiare anche i 93 tifosi biancoscudati partiti nel cuore della notte di venerdì da Padova in pullman pur di raggiungere Lecce in tempo per la partita, in programma alle ore 18.