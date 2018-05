Calcio, dopo il campionato si punta alla Supercoppa: il Padova sfida il Livorno

Domenica 6 maggio, la grande festa. Sabato 12 maggio, il primo scoglio da superare per centrare il "double": dopo la vittoria del campionato e la conseguente promozione in serie B, il Calcio Padova ospita alle ore 18 allo stadio Euganeo il Livorno per la prima sfida del triangolare tra le trionfatrici dei gironi di serie C per la conquista della Supercoppa di categoria.

Trasferta a Lecce

I Biancoscudati arrivano a quest'impegno con molte defezioni: mancheranno difatti pedine importanti del calibro di Guidone, Pinzi, Sarno e Mandorlini. Il che costringerà mister Bisoli a schierare una formazione tanto giovane quanto sperimentale: nel 4-3-1-2 Zambataro, solitamente terzino, agirà da mezzala, mentre in avanti è ballottaggio Cisco-Marcandella. E a seconda di come terminerà questo primo atto verrà delineato anche il resto del mini-torneo: in caso di pareggio o sconfitta il Padova andrà a giocare a Lecce il 19 maggio, mentre qualora battesse i labronici approderebbe in Salento il 26 maggio per la terza e decisiva gara.