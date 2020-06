Calcio Padova, sospiro di sollievo: Fazzi negativo al primo tampone anti-Covid

Mezzo sospiro di sollievo in casa biancoscudata: Nicolò Fazzi, giocatore del Calcio Padova, è risultato negativo al primo tampone effettuato nella mattinata di mercoledì 17 giugno all'ospedale cittadino dopo essere stato messo in isolamento fiduciario in seguito alla serata passata con un calciatore del Venezia, poi risultato positivo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sanificazione

Fazzi verrà sottoposto nuovamente a tampone nella giornata di sabato 20, e se come si auspica dovesse risultare anch'esso negativo potrà riprendere gli allenamenti collettivi assieme ai suoi compagni a partire dalla giornata di lunedì 22. E non è l'unica notizia di giornata: il Calcio Padova, infatti, informa che in vista della partitella "in famiglia" in programma giovedì 18 sono stati sanificati i locali dello stadio Euganeo relativi agli spogliatoi, al corridoio che porta agli stessi e al tunnel che conduce al campo. La sanificazione, operata dalla ditta Clean Planet, sarà completata la prossima settimana con gli interventi relativi alla tribuna centrale e alla tribuna stampa in vista della prima gara dei playoff, il primo luglio con la Sambenedettese.