Negativo anche il secondo tampone: Nicolò Fazzi può tornare ad allenarsi con il Calcio Padova

Due su due. E per il diretto interessato vale davvero come un gol vittoria: Nicolò Fazzi, centrocampista del Calcio Padova, è risultato negativo anche al secondo tampone Covid effettuato sabato 20 giugno presso l’azienda ospedaliera di Padova.

Tampone

A darne notizia è la società biancoscudata, che aggiunge: «In ottemperanza al Protocollo Sanitario emanato dalla Figc e aggiornato la scorsa settimana, Fazzi potrà tornare in campo già oggi, lunedì 22 giugno, per effettuare sedute di allenamento individuali fino alla giornata di sabato 27. Trascorsi i 14 giorni richiesti dal Protocollo, il centrocampista potrà tornare a far parte del gruppo squadra».

Padova-Sambenedettese

La partita Padova-Sambenedettese, valevole per il primo turno dei playoff di serie C e inizialmente in programma mercoledì primo luglio, è stata anticipata a martedì 30 giugno.