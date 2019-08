Calcio Padova, si avvicina l'esordio con la Virtus Verona: 500 biglietti per i tifosi al seguito

Il rischio concreto è che non saranno abbastanza da soddisfare tutte le richieste. Quindi vi converrà affrettarvi: parte nel pomeriggio di lunedì 19 la prevendita per Virtus Verona-Padova, sfida valida per la prima giornata del girone B di serie C in programma domenica 25 agosto alle ore 17.30 allo stadio "Gavagnin-Nocini" di Verona. E a disposizione dei tifosi biancoscudati al seguito ci saranno 500 biglietti.

La prevendita

498, per la precisione: il rischio "tutto esaurito" è concreto, tanto che sui social sono partite le immancabili polemiche dei sostenitori che considerano troppo esiguo il numero di tagliandi concessi. Questo il comunicato della società veronese: "La Virtus Vecomp Verona informa che nel pomeriggio di lunedì 19 agosto aprirà la prevendita per il settore ospiti per la gara Virtus Verona - Padova. La capienza del settore ospiti è di 498 posti. Gli accessi allo stadio apriranno alle ore 16.15. Non sarà possibile effettuale l’acquisto del titolo di ingresso il giorno della gara presso la biglietteria ospiti. Si raccomanda agli spettatori ospiti di arrivare con congruo anticipo per evitare possibili code all’ingresso. Per l’acquisto online o per avere qualsiasi informazione riguardo la vendita dei biglietti consultare il seguente link. I biglietti possono essere acquistati online al link sopra oppure, previa prenotazione online o al numero 06-0406 (orari: lun-ven 9-13 e 14-18), pagati in contanti e ritirati in tutti i Punti SisalPay (bar, tabacchi, edicole). Per localizzare i punti vendita più vicini: http://locator.sisal.com, servizio Do It Yourself. Prevendita (prezzi comprensivi della prevendita): curva ospiti 10 euro".