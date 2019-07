Calcio Padova, ci pensano Ronaldo e Soleri: vittoria in amichevole contro il Levico Terme

Prima il destro chirurgico di Ronaldo su calcio di punizione, poi il gol di rapina di Soleri anticipando il diretto marcatore. E il Padova può sorridere: vittoria dei biancoscudati in quel di Levico Terme contro l'omonima squadra, che milita nel campionato di serie D.

La partita

Un 2-0 maturato nel primo tempo e che permette di bissare il successo (per 6-0) ottenuto sabato 20 luglio a Masen di Giovo - sede del ritiro estivo - contro il Verla, I biancoscudati continueranno a lavorare in quota fino a domenica 28 luglio, quando concluderanno le due settimane di fatiche in altura sfidando a Trento la Virtus Verona, squadra inserita nello stesso girone del Padova in serie C e che nell'ultima settimana è riuscita a sconfiggere in amichevole sia il Chievo Verona che il Cittadella.

