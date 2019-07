Cittadella, la carica dei 500: invasione granata a Lavarone per la "Festa del Tifoso"

In barba alla pioggia battente: ennesimo attestato di amore dei sostenitori del Cittadella, che hanno sfidato il maltempo pur di recarsi in massa a Lavarone per la consueta "Festa del Tifoso".

Festa e amichevole

Un appuntamento che si rinnova ogni anno in concomitanza col ritiro precampionato degli uomini di mister Venturato, e che domenica 29 luglio ha visto accorrere sull'Altopiano di Lavarone quasi 500 tifosi granata. I quali hanno potuto assistere anche all'amichevole vinta 6-0 dal Cittadella contro il Trento grazie alla tripletta di Celar e alle reti di Ghiringhelli, Iori e Adorni. Mercoledì 31 luglio allo stadio "Briamasco" di Trento il Cittadella affronterà il Benevento nell’ultimo test in Trentino.

Guarda lo sport live e on-demand su DAZN

Comincia il tuo mese GRATIS!