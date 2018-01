Il Calcio Padova vola verso la serie B: vinto il derby a Vicenza, +8 dalle seconde

La vittoria più dolce. Colpaccio del Calcio Padova, che fa suo il derby col Vicenza espugnando il "Menti": 0-1 il risultato finale grazie al gol siglato da Guidone a dieci minuti dal termine dell'incontro.

SFIDA SUGLI SPALTI

Dopo la festa del pomeriggio in Piazza Cavour, in pieno centro a Padova, per festeggiare in anticipo il 108esimo compleanno della società di viale Nereo Rocco, è arrivata anche la gioia per i 1.500 tifosi Biancoscudati accorsi allo stadio berico per il sentitissimo derby. Deciso da una zampata di Guidone propiziata da una difettosa respinta di Valentini su conclusione dalla distanza del nuovo acquisto Sarno. Al triplice fischio finale esplode l'entusiasmo nel settore Ospiti mentre nella curva occupata dai sostenitori vicentini, impegnati per novanta minuti nei reciproci sfottò di rito con gli ultras rivali, scattano comunque gli applausi per la prova del Lane.

I RISULTATI

Fano-FeralpiSalò 1-1 (Voltan (Fs) al 33' pt, Fioretti (Fa) al 2' st)

Mestre-Fermana 0-1 (Mané (Fe) al 9' st)

Pordenone-Bassano 1-1 (Diop (Ba) al 30' pt, Formiconi (Pn) al 34' pt)

Ravenna-Teramo 1-1 (Bacio Terracino (Te) su rigore al 37' pt, Maistrello (Ra) al 50' st)

Sambenedettese-Gubbio 1-1 (Marchi (Gu) al 4' st, Rapisarda (Sa) al 34' st)

Santarcangelo-AlbinoLeffe 1-0 (Spoljaric (Sa) al 42' pt)

SudTirol-Triestina 2-1 (Costantino (St) al 5' st, Bracaletti (Ts) su rigore al 24' st, aut. Bajic (St) al 41' st)

Vicenza-Padova 0-1 (Guidone (Pd) al 35' st)

Riposano Reggiana e Renate

LA CLASSIFICA

Padova 41, FeralpiSalò, Renate e Sambenedettese 33, SudTirol 31, AlbinoLeffe, Bassano e Reggiana 29, Mestre e Pordenone 27, Fermana e Triestina 26, Vicenza 24, Gubbio e Ravenna 23, Santarcangelo e Teramo 22, Fano 16