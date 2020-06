Verso un sogno chiamato serie A: il Cittadella espugna Frosinone e scala la classifica

Implacabile. E inarrestabile: il Cittadella viaggia a vele spiegate verso la zona promozione battendo 0-2 il Frosinone nella sfida valevole per la trentesima giornata del campionato di serie B.

Vittoria

I granata si portano in vantaggio a cinque minuti dal termine del primo tempo con un rigore del solito Manuel Iori, freddo nel battere Bardi (reo di aver atterrato Diaw in area). A inizio ripresa la truppa di mister Foscarini riparte subito in quarta e al sesto minuto mette a segno il gol del definitivo 0-2 con Luppi, che gonfia la rete di testa. Ora il Cittadella si trova in quarta posizione, a soli due punti dalla promozione diretta.