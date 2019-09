Calcio, che Padova a Modena: vittoria 1-0 firmata Castiglia e primo posto a punteggio pieno

Un lunedì sera da ricordare: il Padova batte in trasferta il Modena nel posticipo della terza giornata di campionato del girone B di serie C e balza da solo in testa alla classifica a punteggio pieno.

La partita

Termina 0-1 con gol da manuale dei biancoscudati al minuto 35: Santini apre per Fazzi e cross col contagiri per Castiglia che di testa svetta più in alto di tutti e insacca. Nella ripresa i canarini provano a risollevarla con la verve di Sodinha, ma il fortino del Padova regge. Ed è primo posto...