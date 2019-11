Calcio, Cittadella corsaro a Perugia: D'Urso e Diaw regalano i tre punti

A dir poco meritata: grazie a un impeccabile primo tempo il Cittadella espugna Perugia (0-2) e vola in classifica.

La cronaca

Pronti via e i granata passano in vantaggio: bastano 7 minuti a D'Urso per inventare un destro a giro che non lascia scampo a Vicario. Quindi sale in cattedra Diaw: prima colpisce il palo, poi segna ma viene pizzicato in fuorigioco e infine riesce a mettere il proprio timbro nel recupero del primo tempo gonfiando la rete in spaccata. Nella ripresa il Perugia prova a rimontare, ma Iemmello e Fernandes sbattono contro Paleari e per il Cittadella è festa grande.