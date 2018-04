Calcio, trionfo per il Padova: secco 3-0 contro il Pordenone, la B è sempre più vicina

Un rullo compressore. Il Padova "tritura" il malcapitato Pordenone: finisce 3-0 per i biancoscudati, che a cinque giornate dal termine mantengono gli otto punti di vantaggio dalla Sambenedettese, seconda in classifica.

La cronaca

Una partita dominata in lungo e in largo dagli uomini di mister Bisoli, che sceglie il 3-5-2 per neutralizzare i neroverdi. E a sbloccare il risultato al terzo minuto della ripresa è Davide Mazzocco, gettato a sorpresa nella mischia: il cross di Pulzetti è col contagiri, e il centrocampista di testa trafigge Perilli. Il Padova continua a macinare gioco, e dieci minuti più tardi raddoppia grazie a un autentico eurogol di Pulzetti, che beffa il portiere avversario con una girata al volo di sinistro che termina all'incrocio opposto facendo impazzire di gioia i 5.500 dell'Euganeo. Il tris è siglato al minuto 68 da Gliozzi, che raccoglie l'assist di Contessa e di destro dal limite gonfia la rete.