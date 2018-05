Calcio, ai playoff sarà Bari-Cittadella: sfida secca sabato 26, granata condannati a vincere

Gioia sì, ma con contorno polemico. Il Cittadella chiude il campionato vincendo 2-0 contro la già retrocessa Pro Vercelli e stacca così il pass per i playoff, dove incontrerà il Bari. Ed è un accoppiamento che fa storcere il naso a molti.

Penalizzazione sì, ma quando?

Motivo: la squadra pugliese rischia una penalizzazione per inadempienze amministrative. Così fosse, i granata dovrebbero affrontare un'altra rivale nel primo turno della post-season. Peccato che i punti in classifica verranno sottratti solo nella prossima stagione. Morale della favola: Schenetti e compagni dovranno iniziare il loro cammino nei playoff proprio contro il Bari, e oltretutto in terra pugliese. Altra difficoltà: sarà gara secca al "San Nicola" sabato 26 maggio. Il che vuol dire che per il Cittadella c'è un solo risultato utile: la vittoria.