Padova-Vicenza, arriva l'ufficialità: 3-0 a tavolino, e Biancoscudati ai quarti di Coppa Italia

Mancava solo l'ufficialità. Ed è puntualmente arrivata: il Giudice Sportivo ha deliberato la vittoria a tavolino per 3-0 in favore del Padova in occasione della sfida di Coppa Italia col Vicenza, non disputata a causa del mancato arrivo allo stadio Euganeo della squadra berica.

IL COMUNICATO

Nella giornata di oggi il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 18 Gennaio 2018 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARA PADOVA - VICENZA (non disputata)

Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali e rilevato che la gara in oggetto non si è disputata per mancata presentazione della società Vicenza presso lo Stadio “Euganeo” di Padova; accertata la responsabilità diretta della predetta società quale causa della mancata disputa della gara stessa, delibera di infliggere alla società Vicenza la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 a favore della società Padova.