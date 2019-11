Impresa biancoscudata a Vicenza: il Padova espugna il "Menti" e fa suo il derby

Impresa biancoscudata: il Padova espugna Vicenza e torna in testa alla classifica.

La vittoria

Nessun problema dal punto di vista dell'ordine pubblico, con gran parte dei tifosi biancoscudati giunti nella città berica in treno e poi scortati fino allo stadio “Menti” con bus navetta. E il derby del tifo finisce in parità, con le due squadre che si sfidano senza coreografie o striscioni ma a suon di cori e sfottò. A vincere in campo, però, è il Padova: minuto 72, punizione di Ronaldo e sulla linea Soleri la spizza quel tanto che basta per gonfiare la rete. Finisce col giubilo sotto alla curva Biancoscudata.