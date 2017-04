Manovre di mercato, incrocio Cittadella-Padova: Zamuner al Cittadella?

Da biancoscudato a granata: il diesse Zamuner, artefice del "miracolo" calcistico del Padova potrebbe trovare a Cittadella la sua nuova sede di lavoro.



NOTIIZIE. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, infatti, l'attuale diesse di Padova potrebbe passare ai granata, mentre Marchetti, corteggiato dal Chievo, potrebbe trasferirsi a Verona. Uno scenario che forse muoverebbe qualche pedina anche in panchina, Venturato, e che addirittura potrebbe interessare i piani ancora più alti: vedi l'ingresso in società di Banzato, vicepresidente del Petrarca rugby, che non si vorrebbe accontentare delle briciole ma che anzi vorrebbe impadronirsi di una fetta cospicua di proprietà.