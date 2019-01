Calciomercato, si chiude la sessione di gennaio: doppio colpo last minute per il Padova

All'ultimo respiro: nei minuti finali della giornata conclusiva della sessione invernale di calciomercato il Padova è riuscito a piazzare un doppio colpo.

Padova

La società biancoscudata, infatti, si è assicurata le prestazioni degli attaccanti Yves Baraye e Maks Barisic, provenienti rispettivamente da Parma e Catania. Il sodalizio di viale Nereo Rocco, inoltre, ha ceduto Simone Salviato al Vicenza e il giovane Matteo Scevola al Tabor Sežana (squadra slovena) e ha risolto consensualmente il contratto di Francesco Della Rocca.

Cittadella

Un acquisto e una cessione, invece, per il Cittadella: in maglia granata arriva Lua Parodi, mentre Giancarlo Malcore passa in prestito alla Fermana.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!