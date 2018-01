Calcio Padova, nuovo acquisto: preso Simone Salviato

Il Calcio Padova informa che è stato definito oggi il passaggio in biancoscudato dell’esterno destro Simone Salviato. Il giocatore, padovano di nascita e cresciuto nelle giovanili biancoscudate, viene trasferito a titolo definitivo dalla Cremonese ed ha firmato con il Padova un accordo fino al 30 giugno 2019.

IL CURRICULUM

Simone Salviato è nato a Padova il 12 Luglio 1987. E’ un difensore di 185 cm per 75 Kg. Inizia a giocare a calcio all’età di quattro anni nel settore giovanile del Padova, arrivando fino alla categoria Giovanissimi. Si trasferisce al Dolo e da trequartista segna 16 gol che gli valgono la chiamata della Primavera del Venezia dove partecipa al Torneo di Viareggio del 2005. Nell’estate del 2005 passa al Trento in Serie D, l’anno seccessivo viene acquistato dal Rovigo in Serie C2 dove rimane due stagioni collezionando 52 presenze. Nel 2008 viene acquistato dal Mantova in Serie B mettendosi in mostra con 3 reti in 49 presenze nell’arco di due stagioni. Nel 2010 lo acquista il Livorno e diventa titolare degli amaranto nelle successive tre annate, l’ultima delle quali porterà i labronici in Serie A attraverso i play-off. Chiude la sua avventura con il Livorno nell’estate 2013 con 97 presenze e 3 reti all’attivo. Nella stagione 2013-2014 indossa in Serie B prima la maglia del Novara, successivamente quella del Pescara. Nel luglio del 2014 firma un biennale con il Bari: dopo una buona prima stagione con i galletti, si trasferisce nel gennaio 2015 alla Virtus Lanciano, sempre in Serie B. Nell’estate 2016 rimane svincolato e firma con la Cremonese in Lega Pro: nella sua prima stagione in grigiorosso conquista la promozione in Serie B rimontando l’Alessandria, disputando 37 partite e mettendo a segno 1 gol.