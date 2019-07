"È questione di fede": il Calcio Padova presenta la campagna abbonamenti

Nella buona e nella cattiva sorte. Il Calcio Padova presenta la campagna abbonamenti per la stagione 2019/20 affidandosi a un motto di sicuro impatto: "È questione di fede", con tanto di fede nuziale.

La campagna abbonamenti

E i prezzi rispecchiano questa filosofia, perché per chi nello scorso campionato era già abbonato nei settori Tribuna Ovest, Est, Fattori e Family la società biancoscudata ha pensato a una formula "Fedelissimi": per loro, infatti, la tessera stagionale costerà la metà qualora decidessero di avvalersi del diritto di prelazione dal 12 luglio al 13 agosto. In generale, comunque, i prezzi sono più bassi rispetto a quelli della passata stagione: a questo link trovate tutte le info con tanto di tariffe complete e agevolazioni previste anche per chi ha meno di 14 anni e per i disoccupati.