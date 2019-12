Padova Nuoto sugli scudi agli assoluti di salvamento: tutti i singoli risultati

Otto “pass” per gli assoluti estivi e tre per i categoria primaverili. E’ questo l’ottimo bottino della Padova Nuoto ai campionati italiani assoluti di Salvamento, disputati lo scorso weekend a Milano. La squadra padovana ha affrontato la trasferta con sette atleti che si sono cimentati in dieci diverse specialità, guadagnando tutti la qualificazione alle prossime importati gare di questa disciplina natatoria ancora poco conosciuta ma molto coinvolgente, diffusa e spettacolare, oltre che importante per diffondere la cultura della sicurezza e del soccorso in acqua.

Gli assoluti estivi

A conquistare il pass per gli assoluti estivi sono stati Alessia Bottaro, in ben quattro specialità (100 mt percorso misto, 200 super lifesaver, 100 manichino pinne, 50 trasporto manichino), Martina Veronese in due (100 percorso misto e 200 super lifesaver), Sofia Bussolo e Riccardo Contran nei 100 metri percorso misto. Ai categoria primaverili si sono invece qualificati Anna Baldisserotto (100 torpedo), Dominic Citro (200 ostacoli) e Alberto Ruzzon (200 ostacoli). Da segnalare tra tutti l’ottima prova di Alessia Bottaro, che nella sua categoria si è piazzata due volte al primo posto, due al secondo e due al terzo. «E’ stata una buona prova per la Padova Nuoto in questa prima tappa importante nel salvamento, in cui abbiamo potuto confrontarci con i più forti di ogni specialità d'italia”, sottolinea il tecnico Marco Rossi, “Un’occasione preziosa per vedere a che punto siamo in vista del secondo appuntamento della stagione, che sono i campionati italiani di categoria di Febbraio. Il lavoro da fare è tanto ma siamo sulla strada giusta».

I risultati

Questi i risultati degli atleti della Padova Nuoto nelle diverse specialità:

200 ostacoli: Ruzzon 46°, Citro 48°

50 ostacoli: Bottaro 13° (3° della sua categoria), Bussolo 26° (9° della sua categoria), Contran 34° (9^ della sua categoria), Ruzzon 47°, Citro 56°

100 torpedo: Baldi 50°

50 trasporto: Bottaro 17° (2° della sua categoria),

50 pinne dall'acqua: Bottaro 7° (1° della sua categoria), Baldisserotto 43°, Veronese 53°, Ruzzon 56°, Bussolo 59°, Citro 61°

100 manichino pinne: Bottaro 16° (2° sua categoria), Baldisserotto 50°

50 trasporto manichino dall'acqua: Contran 45°, Ruzzon 50°,

200 super lifesaver: Bottaro 24° (3° della sua categoria), Veronese 27° (8° della sua categoria)

100 percorso misto: Bottaro 15° (1° della sua categoria), Veronese 31° (8° della sua categoria), Bussolo 34° (10° della sua categoria), Contran 30° (9° della sua categoria),

50 pinne: Citro 50°, Baldisserotto 64°, Contran 70°, Bussolo 75°, Veronese 84°.