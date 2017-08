Campionati Italiani di Danza Sportiva, bottino ricco per la scuola "Ballando sull'onda"

I competitori della scuola "Ballando Sull'Onda", nel mese di luglio, sono stati impegnati nei Campionati Italiani di Danza Sportiva della Federazione Italiana Danza Sportiva (Fids), che si sono tenuti a Rimini.

ILARIA PEDRON E CRISTIAN GATTI. Hanno aperto queste importanti competizioni, suddivise per categoria, classe e disciplina, la direttrice tecnica di Ballando Sull'Onda: Ilaria Pedron in coppia con Cristian Gatti. Questi due professionisti si sono riaggiudicati il titolo Italiano nella classe Master, in tre diverse discipline: Ballo Da Sala, Liscio Unificato e Combinata Nazionale.

MEDAGLIERE. Queste discipline insieme alle danze Standard, sono le stesse discipline con cui gli allievi della scuola, si sono aggiuducati altre medaglie d'oro e di bronzo. Sono state 17 le finali conquistate tra cui 8 medaglie d'oro, 7 di bronzo; 11 semifinali, 7 quarti di finale, 3 ottavi di finale.

PREMIATI. A vincere le medaglie d'oro, oltre l'insegante, sono stati gli atleti: Luca Barbieri e Angela Rigoni (4 medaglie d'oro), Luigino Pedron e Francesca Giacomini(1 medaglia d'oro). Medaglie di Bronzo per: Edoardo Rigoni e Giulia Roncato (2 medaglie di bronzo); Stefano Vendrame e Arianna Ruoso (2 medaglie di bronzo), Luigino Pedron e Francesca Giacomini (2 medaglie di bronzo), Alessio Pelliciardi e Laura Pelliciardi (1 di bronzo). Grandi sono stati i festeggiamenti per tutte le coppie. La scuola Ballando Sull'Onda segue i ballerini fin dai primi passi, e per chi vuole continuare anche nella carriera Agonistica.

SODDISFAZIONE. I direttori tecnici Ilaria Pedron e Simone Daniele sono stati soddisfatti e fieri delle performance degli allievi e sono già operativi per la nuova stagione. A breve riapriranno anche i corsi di ballo in tutte le sedi del Veneto (Oderzo, Vazzola, San Donà, Quarto D'Altino, Fosso', Padova, Piove di Sacco). La sede principale di Ballando sull'Onda si trova a Saonara in via Friuli 2. A seguire questa sede è proprio il direttore tecnico Simone Daniele, ballerino di classe internazionale e giudice di gara Fids.