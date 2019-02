Nuoto sincronizzato: via ai campionati nazionali di Riccione, tante le padovane in gara

Iniziano oggi i Campionati Assoluti Invernali “Unipolsai” di nuoto sincronizzato, fino a domenica 10 febbraio al Centro Federale di Riccione. Trentanove società totali, trecento tra atlete ed atleti, si sfideranno in una tre giorni di gare: il Centro Sportivo Plebiscito presenterà due esercizi di solo (Veronica Gallo e Paola Tombacco), nel duo le coppie Veronica Gallo - Giada Finco e Paola Tombacco - Beatrice Lazzaro, e un esercizio di squadra con Veronica Gallo, Giada Finco, Paola Tombacco, Beatrice Lazzaro, Maria Elena Gandini, Elisa Marzaro, Jessica Rubinato, Lucrezia De Mari (riserve Ferramosca, Vettore, Fidelio, Frasson, Esegio, Masetto).

Grandi aspettative

«Partiamo con grandi aspettative- commenta Joey Paccagnella, allenatrice e direttrice tecnica del settore sincronizzato C.S. Plebiscito Padova- la squadra è composta da tutte atlete assolute con ottime qualità tecniche e grande esperienza. Abbiamo lavorato molto nell’esercizio di squadra, ma solo in questi ultimi dieci giorni abbiamo avuto disponibile Veronica Gallo, rientrata a Padova dopo il collegiale con la Nazionale Assoluta. Abbiamo dovuto fare doppi allenamenti in queste ultime settimane per arrivare a rifinire gli esercizi e portarli ad un alto livello: sono soddisfatta del lavoro svolto e ho visto le ragazze migliorare di giorno in giorno. L’inserimento di Daniela Rocci nel mio staff ha giovato alla crescita del gruppo e ha migliorato il valore tecnico di tutte le ragazze. Anche il lavoro della parte acrobatica, che quest’anno è seguita da Manuel Filippone, ha avuto una bellissima evoluzione ed un miglioramento netto rispetto alla scorsa stagione. Ora andiamo a raccogliere i frutti id un lavoro intenso, ma molto soddisfacente». I campionati saranno visibili anche in tv, su Rai Sport+HD: 9 febbraio: finale duo in differita dalle 22.30,10 febbraio: finale a squadre in diretta dalle 9.25 alle 11.00, finale del solo in differita dalle 16.10 alle 17.50.

Il programma

Venerdì 8 febbraio: 9.00 eliminatorie di solo, 14.30 eliminatorie duo e mixed, 19.00 eliminatorie squadra

Sabato 9 febbraio: 10.00 obbligatori, 19.00 finale duo

Domenica 10 febbraio: 9.30 finale squadra, 11.30 finale solo