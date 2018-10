Campionato nazionale di ginnastica artistica e ritmica US Acli al palazzetto dello sport Ca' Rasi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Da venerdì 5 a domenica 7 ottobre il palazzetto dello sport Ca' Rasi di Padova ospiterà il campionato nazionale Us Acli di ginnastica artistica e ritmica, la più importante competizione annuale del settore ginnastica, che per la prima volta si svolgerà nel nostro territorio.

L'Us Acli di Padova ha curato l'organizzazione e tutta la logistica dell'evento sportivo, che ha il Patrocinio della Regione Veneto, Provincia e Comune di Padova e della Città di Montegrotto Terme, dove molte atlete alloggeranno. Sono oltre seicento le ginnaste in gara, in rappresentanza di 26 società provenienti da Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Puglia, Campania e Marche.

Le atlete saranno suddivise per categorie (prima, seconda e terza) e fasce di età; per la ritmica gara individuale, coppie e squadre e per l'artistica gara individuale con una categoria in più, l'elite. Oltre alle coppe per le prime tre classificate, sarà assegnato anche il premio speciale “Ginnastica Insieme” alla società con il maggior numero di ginnaste partecipanti al campionato.

Ci si aspetta una bella prova da parte delle società sportive padovane, che vantano una grande tradizione nel settore ginnastica, grazie anche ai tanti podi conquistati nelle precedenti edizioni. “Ospitare un campionato nazionale di disciplina è un impegno importante per un ente di promozione sportiva, perché assieme a tante giovani atlete avremo occasione di incontrare famiglie e dirigenti sportivi a cui trasmettere uno stile di sport accogliente e a misura di persona” commenta Enrico Boni Presidente Us Acli di Padova “sono orgoglioso che il comitato che presiedo e rappresento sia stato capace di mettere in campo risorse umane, economiche e competenze per organizzare questo appuntamento, merito anche della recettività del nostro territorio sia in termini di impianti sportivi che di accoglienza logistica”.

Alla tre giorni dedicata alla ginnastica parteciperà anche Damiano Lembo Presidente Nazionale Us Acli, con i coordinatori nazionali di ritmica e artistica, Chiara Camuffo, Alessia Calò, Claudia Boni e Claudia Gonella, che si occupano di promuovere e far crescere un settore che è già un fiore all'occhiello.