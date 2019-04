Campionato italiano scacchi, i padovani di "Obiettivo risarcimento" a caccia della stella

Si svolgerà a Bressanone, dal 26 aprile al 1 maggio, la 51esima edizione del Campionato italiano di scacchi a squadre. Gli scacchisti padovani di “Obiettivo Risarcimento” sono gli unici ad aver vinto nove titoli nazionali e ora puntano al decimo alloro per arrivare alla stella.

Squadra in cerca di vittoria

Una marcia trionfale finora inarrestabile, grazie al sostegno dello sponsor trevigiano Obiettivo Risarcimento dei fratelli Paolo e Roberto Simioni. I Campionati Italiani di Bressanone prevedono nove incontri maschili e cinque femminili. Il gotha degli scacchi italiani e alcuni fra i grandi maestri internazionali stranieri parteciperanno a questa manifestazione, che è il più importante torneo dell’anno. L’ex campione europeo del 2018 Ivan Saric, numero uno della classifica nazionale della Croazia è in prima scacchiera per “Obiettivo Risarcimento”. Con lui giocheranno Daniele Vocaturo, Alberto David, Sabino Brunello, Michele Godena, Danyyl Dvirnyy, Alessio Valsecchi e un nuovo acquisto, l'inglese Gawain Jones. Accompagnano i giocatori il direttore tecnico Andrea Cerulli, il capitano della squadra Cristiano Quaranta, il presidente del Circolo Scacchistico Padovano Gaetano Quaranta e il vicepresidente Mauro Tassan.

Obiettivo Europa

«In caso di vittoria parteciperemo nuovamente alla Coppa dei campioni europea» spiega il capitano Quaranta «paragonabile alla Champion's League degli scacchi, che si terrà in Montenegro a novembre, dopo aver sfiorato il successo continentale lo scorso anno. Come diceva il grande campione Karpov, gli scacchi sono un’arte, una passione e una scienza». Le partite saranno disponibili in diretta al sito www.chess24.com.