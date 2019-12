Campionati italiani Taekwondo olimpico: un oro e un argento per i padovani della Tana delle Tigri

Ottimo risultato per la società padovana che ha vinto ben due medaglie. Sabato e domenica al Pala Yamamay di Busto Arsizio a Varese si sono svolti i campionati Italiani cinture rosse di Taekwondo WT olimpico. L’ Asd Tana delle Tirgri Taekwondo - Team Monforte, società padovana con sede alla palestra dell'Istituto Tartini di Padova, guidata dal Maestro Marco Monforte conclude la competizione con una medeglia d’oro e un argento.

I vincitori

Dopo tre incontri vinti per Ko tecnico, si laurea campione italiano Roberto Gavin nella categoria – 48 kg Juniores. Medaglia d’argento per Carmelina Mazzeo nella categoria Senior – 67 kg. Nella categoria cadetti, buona prestazione per l’atleta Davide Gavin che al suo esordio tra le cinture rosse sfiora la medaglia di bronzo fermandosi ai quarti di finale. Nella classifica società la Tana delle Tigri raggiunge il primo posto tra le squadre padovane e il secondo tra quelle venete.