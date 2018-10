Campionato nazionale di ginnastica artistica e ritmica US Acli: 130 podi per le padovane

Il Palazzetto dello sport Ca’ Rasi lo scorso week end ha ospitato il campionato nazionale Us Acli di ginnastica artistica e ritmica, la più importante competizione annuale del settore, che per la prima volta si è svolta a Padova. All’evento sportivo, organizzato dall’Us Acli Padova, hanno partecipato oltre seicento ginnaste, in rappresentanza di 26 società provenienti da tutta Italia. Le atlete delle società venete, la maggior parte padovane, hanno ancora una volta confermato ottimi risultati, ottenendo 49 medaglie d’oro, 46 argenti e 35 bronzi per un totale di 130 podi. Il premio speciale “Ginnastica Insieme” alla società con il maggior numero di ginnaste partecipanti al campionato è stato assegnato all’ Us Acli 2020 per l’artistica e all’Arcobaleno per la ritmica.

Artistica

prima categoria: bambine: Emma Donato (Us Acli 2020); ragazze: Vanek Kouamou (Club Arcella); junior: Erika Maino (Saltimbanco); seconda categoria: bambine: Martina Miazzi (Olas); ragazze: Brooke Nti Taylor (Saltimbanco); allieve: Martina Vangelista (Us Acli 2020); Senior: Arianna Ceccato (Saltimbanco); terza categoria: ragazze: Elena Piovan (Olas); allieve: Letizia Cenzato (Saltimbanco); senior: Claudia Ji (Saltimbanco); master: Michela Maiorino (Us Acli 2020); elite: Valentina Loro (Us Acli 2020).

Ritmica

Prima categoria: bambine 2011 corpo libero: Denise Toffanin (Karate Do Noventa); bambine 2011 palla: Cecilia Paiaro (Arcobaleno); allieve 2007 fune: Francesca Di Stasio (Karate Do Noventa); junior palla: Giorgia Furno (Libera Espressione); senior corpo libero: Alessia Zamburlin (Libera Espressione); senior cerchio: Lisa Romanato (Karate Do Noventa); seconda categoria: bambine palla: Elena Sofia Medici (Arcobaleno); ragazze 2008 corpo libero: Rebecca Fontana (Karate Do Noventa); ragazze 2008 cerchio: Elena Paula Tanko (Sportinsieme); allieve 2007 corpo libero: Giulia Libero (Karate Do Noventa); allieve 2006 palla: Veronica Scarabottolo (San Giuseppe Abano); junior 2005 corpo libero: Sara Paolopoli (Ametista Fitness); junior 2005 cerchio: Sofia Palanca (Ametista Fitness); junior 2004/2003 corpo libero: Isabella Rossato (Karate Do Noventa); junior 2004/2003 cerchio: Isabella Rossato (Karate Do Noventa); senior corpo libero: Marta Gallato (San Giuseppe Abano); terza categoria: ragazze corpo libero: Gaia Dicati (Baila Conmigo); ragazze cerchio: Gaia Dicati (Baila Conmigo); allieve cerchio: Maria Visentin (Karate Do Noventa); allieve palla: Maria Visentin (Karate Do Noventa); junior cerchio: Irene Tronchin (Karate Do Noventa); junior fune: Giorgia Munari (Karate Do Noventa); senior nastro: Sofia Lincetto (Karate Do Noventa); senior clavette: Anna Smaniotto (San Giuseppe Abano).

Squadre

Prima categoria: ragazze/allieve: Libera Espressione (Albertin- Balzan-Biaggion-Fiore); junior/senior: Libera Espressione (Furno-Guariento-Pileggi- Zamburlin); seconda categoria: junior/senior: Arcobaleno (De Marchi-Lemma-Sola-Tresoldi-Palmieri).

Coppie

Prima categoria: bambine: San Giuseppe Abano (Buonaccorsi-Varotto); ragazze: San Giuseppe Abano (Fusha-Rossi); junior: San Giuseppe Abano (Carraro-Vadore); seconda categoria: bambine: Aecobaleno (Nicoletti-Gulmini); ragazze: Ametista Fitness (Brunello-Zelo); allieve: Ametista Fitness (Baldini-Martinuzzi); junior: San Giuseppe Abano (Scarabottolo-Agostini); senior: San Giuseppe Abano (Gallato Panozzo); terza categoria: junior: San Giuseppe Abano (Alfonsi-Compagno); senior: 1. San Giuseppe Abano (Baldo-Smaniotto).