Arriva al Petrarca rugby Cesar Francisco Trejo Muratore, il nuovo pilone argentino

È arrivato a Padova Cesar Francisco Trejo Muratore, pilone argentino che può giocare a destra e a sinistra, con passaporto italiano, e che rimarrà al Petrarca fino a fine stagione. Nato il 2 aprile 1992 a San Miguel de Tucumàn, un metro e 76 per 105 chili, due stagioni fa ha giocato a Mogliano. Arriva dall’Universitario Rugby Club, di cui è stato capitano, e dove ha giocato anche in terza linea, prima di diventare tallonatore e poi pilone. Recentemente è stato anche selezionato per la provincia di Tucuman. È laureato in biotecnologia all’Università di Tucuman.

Dare una mano alla squadra

«In un momento di difficolta in uno specifico reparto, quello di prima linea», spiega il direttore generale del Petrarca, Beppe Artuso, «avevamo bisogno di un giocatore, e abbiamo ritenuto adatto questo ragazzo, che ha esperienza da giocatore nel nostro campionato, conosce l’italiano, e per questo si dovrebbe ambientare velocemente per dare una mano alla squadra».