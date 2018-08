Lantech Plebiscito: nuovo colpo di mercato, arriva la giovane bomber Chiara Ranalli

Ultimo colpo di mercato per la Lantech Plebiscito Padova che è pronta a iniziare la preparazione per la stagione 2018-2019 con l’arrivo di un altro giovane rinforzo classe 1996: Chiara Ranalli.

Milano

Il nuovo acquisto arriva dall’esperienza giocata con il Milano, entrando tra le 10 migliori marcatrici del campionato, realizzando 26 reti. Il suo curriculum sportivo vanta tre mondiali e due europei giovanili. Il 3 settembre si unirà al gruppo di Stefano Posterivo per cominciare la preparazione assieme al resto delle comapagne.

Il diesse

Felice il DS Filippo Barzon: “Con Chiara terminiamo un’ottima campagna acquisti. Volevamo una squadra dall’età media 23-24 anni, che potesse essere motivata a lavorare per importanti obiettivi e che alzasse il livello rispetto all’anno scorso; penso che siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo. Abbiamo un nucleo solido composto dalle nostre veterane, promettenti giovani e due straniere di qualità. Personalmente a nome delle società faccio il mio più sincero in bocca al lupo a Stefano Posterivo e a tutte le atlete”.

Il coach

Molto felice anche coach Stefano Posterivo: “Chiara ha le caratteristiche che stavamo cercando per migliorare la squadra. Buone qualità offensive e buon tiro. Con il suo arrivo posso dire che siamo una squadra equilibrata con più potenziale rispetto allo scorso anno”.

La giocatrice

Queste le prime parole di Chiara: "Sono molto contenta ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura con il Plebiscito Padova, la squadra campione in carica da quattro anni consecutivi, perché sicuramente sarà importante per la mia crescita personale. È un anno davvero importante per me, spero di riuscire a dare un grande contributo a questa squadra per raggiungere bei risultati. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi e a lavorare duro con Stefano Posterivo e le ragazze, sono sicura che imparerò molto da loro. Voglio ugualmente ringraziare il Milano per la stagione passata”. Il Campionato prenderà il via sabato 13 ottobre, con il derby veneto contro la neopromossa CSS Verona guidata dal ex coach patavino Giovanni Zaccaria.