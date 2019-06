Ciclismo, nell'Alta Padovana il campionato nazionale Acsi: ecco come iscriversi

Tutti sui pedali: sabato 15 e domenica 16 giugno è in programma a Grantorto il Campionato Nazionale Acsi Ciclismo Amatori.

Il circuito

Una gara su strada in un circuito di 10.20 km che prevede partenza e arrivo in Viale dello Sport a Grantorto in provincia di Padova, e la cui organizzazione è curata da ASD Unione Ciclisti Grantorto, affiliata ACSI. La manifestazione è riservata ai cicloamatori ACSI Ciclismo regolarmente tesserati per l’anno 2019. Ci si potrà iscrivere in loco il giorno della gara fino a 30 minuti prima della partenza della propria categoria.

Le categorie

Le categorie ammesse sono: Debuttanti, Junior, Senior 1, Senior 2, Veterani 1, Veterani 2, Gentleman 1, Gentleman 2, Super Gentleman A, Super Gentleman B, Donne A, Donne B.

Sabato 15 giugno

Sabato 15 giugno il ritrovo è previsto a partire dalle ore 12.00 presso il Centro Sportivo di Grantorto. Le partenze saranno così suddivise: ore 13.30 - Cat. GENTLEMAN 1, Km 71,4 (7 giri) ore 13.35 - Cat. GENTLEMAN 2, Km 71,4 (7 giri) ore 16.00 - Cat. SUPER GENTLEMAN A, Km 71,4 (7 giri) ore 16.05 - Cat. SUPER GENTLEMAN B, Km 71,4 (7 giri) ore 16.06 - Cat. DONNE A e B, Km 61,2 (6 giri) Le premiazioni avranno luogo al termine di tutte le gare presso il Centro Sportivo.

Domenica 16 giugno

Domenica 16 giugno, invece, il ritrovo è a partire dalle ore 7.00 e le partenze saranno: ore 08.30 - Cat. VETERANI 1, Km 81,6 (8 giri) ore 08.35 - Cat. VETERANI 2, Km 81,6 (8 giri) Premiazioni Veterani 1 e 2 al termine. ore 10.50 - Cat. SENIOR 1, Km 81,6 (8 giri) ore 10,55 - Cat. SENIOR 2, Km 81,6 (8 giri) ore 12.30 - Cat. DEBUTTANTI e JUNIOR, Km 71,4 (7 giri). Al termine della manifestazione verranno premiate le categorie Senior 1 e 2, Debuttanti e Junior e le prime 5 squadre classificate con maggior punteggio.Alle premiazioni saranno presenti il presidente regionale ACSI Veneto, Rossano Nicoletto, e i vertici del settore nazionale ciclismo ACSI.

Info

Per info e iscrizioni: A.S.D. UNIONE CICLISTI GRANTORTO VIA S. Antonio, 23 - Grantorto (PD) Michele: 335 69 04880 - Roberto: 338 12 95 045 - Massimo: 348 31 23 481 m.finamoni@gmail.com