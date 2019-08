Ciclismo, un padovano sul tetto d'Europa: Alberto Dainese nuovo campione continentale under 23

Subito dopo il traguardo è scoppiato in lacrime. Di pura, purissima gioia: impresa di Alberto Dainese, laureatosi campione europeo Under 23 di ciclismo su strada.

La vittoria

Un successo incredibile per il giovane sprinter di Abano Terme, che in quel di Alkmaar (Olanda) ha conquistato il titolo grazie a una volata sontuosa con cui ha regolato di potenza il gruppo. La definitiva consacrazione per Dainese, che a detta di molti addetti ai lavori può davvero diventare un futuro campione: prova ne è l'accordo siglato pochi giorni fa col Team Sunweb, squadra professionistica tedesca. E ad Abano è festa grande...