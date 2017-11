Svelato il Giro d'Italia 2018: la 13esima frazione transiterà nella provincia di Padova

È stato svelato mercoledì a Milano il percorso dell’edizione numero 101 del Giro d’Italia che partirà da Gerusalemme il prossimo 4 maggio. Due le tappe in Veneto, con quella che arriverà al Nervesa della Battaglia che attraverserà la provincia di Padova.

IL PERCORSO

La carovana rosa giungerà in regione venerdì 18 maggio con la frazione che partirà da Ferrara e terminerà nella Marca. Una giornata da ruote veloci con l’unica asperità del Montello posta a pochi chilometri dal traguardo che potrebbe fare una leggera seleziona. La carovana rosa toccherà la provincia di Padova con un passaggio a Piove di Sacco dopo aver attraversato quella rodigina. In seguito la corsa si dirigerà nel veneziano e a Treviso prima del traguardo di Nervesa. Domenica 20 maggio è atteso il tappone dolomitico con arrivo a Sappada e che prevede 4 gpm: passo della Mauria, passo Tre Croci e in Comelico il passo di Sant’Antonio e il Costalissoio.