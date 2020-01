Tutto il rosa di Monselice: iniziata la "marcia di avvicinamento" alla tappa del Giro d'Italia

Tutto il rosa di Monselice: il Comune della Bassa è già in fibrillazione per venerdì 22 maggio, quando ospiterà l'arrivo della 13esima tappa del Giro d'Italia.

La tappa

E se qualcuno crede che sia ancora troppo presto per pensarci si sbaglia di grosso, come ha avuto modo di spiegare durante la conferenza stampa di presentazione - a cui hanno partecipato anche gli ex protagonisti Alessandro Ballan, Silvio Martinello e Diana Ziliute - il sindaco Giorgia Bedin elencando i vari eventi collaterali che fungeranno da “marcia di avvicinamento” per la tappa della corsa ciclistica a tappe più amata dagli italiani: il primo atto è già stato compiuto scoprendo l'installazione posta davanti al municipio e raffigurante una bicicletta rosa, mentre già giovedì 30 i principali monumenti verranno illuminati sempre di rosa, da sempre colore simbolo del Giro. Aspettando la gara vera e propria, coi ciclisti (i quali transiteranno anche per Pozzonovo) che affronteranno anche il passo Roverello e le temibili “grate” di Calaone - pendenza massima del 20% - prima di tagliare il traguardo di Monselice.