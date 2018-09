Ciclismo, i Mondiali parlano padovano: medaglia d'argento per Camilla Alessio nella crono individuale

Quei sei secondi (e ottanta centesimi) di differenza le avranno certamente lasciato un pizzico di amaro in bocca. Ma la gioia di aver conquistato una medaglia alla prima partecipazione ai Mondiali non gliela toglierà nessuno: impresa per Camilla Alessio, ciclista diciassettenne di San Martino di Lupari, che ai campionati iridati in corso a Inssbruck è riuscita a cogliere uno spettacolare secondo posto nella cronometro individuale juniores.

La medaglia

Ed è un argento davvero luccicante per la padovana, che ha coperto i 20 km del percorso in 27'09"75 (media di 43.737 km/h), arrivando a meno di sette secondi dalla vincitrice, la favorita olandese Rozemarijn Ammerlaan. Grande commozione sul podio per Camilla Alessio, che ha stravolto i pronostici conquistando una splendida medaglia.