Profeta in patria: splendida vittoria di Davide Boscaro al "Trofeo Città del Santo"

Una vittoria ancor più dolce. In quanto conquistata sulle strade di casa: successo per il padovano Davide Boscaro al 23esimo Trofeo Città del Santo - 3a Classica Città di Noventa Padovana. Per il portacolori della Work Service Romagnano si tratta della sesta vittoria stagionale su strada.

La vittoria

Boscaro si è imposto al termine di una volata che lo ha visto precedere il compagno di squadra Luigi Garbin, dopo che la formazione del presidente Massimo Levorato aveva controllato la corsa sin dalle prime fasi. I vari attacchi di giornata hanno visto sempre presenti i portacolori della Work Service Romagnano, protagonisti fin dalla partenza con le azioni di Samuele Manfredi, Marco Viero, Gabriele Matteucci, Alessio Acco e Gabriele Benedetti. Tutta la squadra ha interpretato la corsa nel migliore dei modi permettendo a Boscaro, corridore di casa in un ottimo stato di forma, di arrivare a giocarsi il successo in volata (foto Rodella).