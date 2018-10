Ciclismo, Alberto Dainese stupisce anche all'estero: vittoria in volata in Olanda

Aveva già pregustato il dolce sapore della vittoria per ben sette volte in questa stagione. Ma conquistarla all'estero ha tutto un altro sapore: successo in Olanda per Alberto Dainese.

La vittoria

Il giovane velocista di Abano Terme, messosi in luce con la maglia della Zalf Euromobil Désirée Fior e ora in forza all'olandese Continental Seg Racing Academy, si è imposto (foto Harm Rijswijk via www.bicitv.it) nella Ronde Van Midden Brabant - prestigiosa corsa di 160 chilometri - grazie a una prodigiosa progressione che gli ha permesso di avere la meglio sui “padroni di casa” Stroetinga e De Kieijn. E ora Dainese non intende certo fermarsi...