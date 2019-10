La capitale continentale del ciclocross: i campionati europei si terranno a Silvelle di Trebaseleghe

Perché non bisogna essere necessariamente grandi per diventare il centro del mondo: Silvelle - frazione di Trebaseleghe - è pronta ad ospitare i Campionati Europei di Ciclocross.

I Campionati Europei

In programma sabato 9 e domenica 10 novembre, la gara vedrà arrivare in provincia di Padova quasi 700 atleti da più di 25 diversi Paesi (tra loro anche il favoritissimo olandese Mathieu Van der Poel, campione in carica della disciplina capace di lasciare il segno anche su strada e in sella a una mountain bike) avrà una copertura globale in quanto trasmessa in Italia da RaiSport e in tutto il continente da Eurosport. L'evento è stato presentato ufficialmente a Palazzo Balbi, sede istituzionale della Regione Veneto, e a fare gli "onori di casa" c'era l'assessore allo sport Cristiano Corazzari, che ha dichiarato: «L’amore del Veneto per la bicicletta è un amore ricambiato, perché questa terra viene spesso scelta quale sede di gare e manifestazioni tra le più importanti a livello internazionale, perché qui i grandi campioni delle due ruote si danno appuntamento da sempre, legando il loro nome a imprese e percorsi che rimarranno nella storia di questo sport, dove contano il coraggio, il sacrificio, il saper fare fatica. E dove ci sono ostacoli da superare, anche quelli più duri, i veneti ci sono». Ha aggiunto Roberto Marcato, direttamente interessato in quanto abita proprio a poche centinaia di metri dal circuito che ospiterà la rassegna continentale: «Silvelle è il ciclocross: quarant’anni di passione ed emozioni che lasciano un segno indelebile in questa disciplina a livello nazionale e internazionale. Grazie alla dedizione di molti appassionati del luogo e in primis della famiglia Zamprogna, oggi Trebaseleghe si pone al centro dell’attenzione sportiva internazionale. Ma quello di novembre sarà anche un evento di civiltà, di espressione dei valori della nostra terra e di importante ritorno economico e di immagine per l’area padovana». Tra i graditi ospiti anche Moreno Argentin, che ha definito Silvelle «il tempio del ciclocross italiano». E se lo dice lui c'è da crederci...