Silvelle capitale del ciclocross: la prova di Coppa Italia va al Piemonte: terzo il Veneto

Ad aprire l’edizione 2017 di “Armando, Giorgio & Friends”, sono stati gli atleti delle categorie giovanili (Esordienti e Allievi), che hanno difeso la bandiera della loro regione nell’ambito della Coppa Italia Ciclocross. Ad avere la meglio tra le 16 regioni rappresentate è stato il Piemonte, vincitore davanti a Lombardia e Veneto. Questi i vincitori individuali delle gare della Coppa Italia Ciclocross: Ivan Carrer (Esordienti Uomini), Eleonora Ciabocco (Esordienti Donne), Gabriel Fede (Allievi 1° Anno), Davide De Pretto (Allievi 2° Anno) e Nicole Pesse (Allievi Donne).

GIRO D'ITALIA.

Tuttavia, l’attenzione è già concentrata sulla giornata di domani, domenica 3 dicembre, quando saliranno in cattedra le stelle del presente nell’appuntamento valido come quarta tappa del Giro Italia Ciclocross. Gioele Bertolini contro Marco Aurelio Fontana, Silvelle è pronta a rivivere le emozioni dei Tricolori di Gennaio: il 22enne Campione Italiano nel frattempo ha accumulato ulteriori certezze ed è il naturale favorito ma il portacolori del Team Bianchi Countervail sarà lì, pronto a sfruttare ogni minima incertezza del lombardo della Selle Italia Guerciotti per far valere la sua maggiore esperienza.

PARATA DI STELLE.

Ma non è finita qui: nella lotta tra i due contendenti proveranno a inserirsi outsider di tutto rispetto, a partire dai rispettivi compagni di squadra di Bertolini e Fontana, Jakob Dorigoni e Stefano Sala da una parte e Nadir Colledani dall’altra, anch’egli, come Fontana, alla prima uscita stagionale nel ciclocross. Da non sottovalutare l’esperienza di Enrico Franzoi, Luca e Daniele Braidot, l’ex stradista Davide Malacarnee la maglia rosa del Giro Italia Ciclocross, Antonio Folcarelli. Se Gioele Bertolini reciterà il ruolo di “vedette” della gara maschile, la Campionessa Italiana Eva Lechnersarà il punto di riferimento della gara Donne Open. A contrastarla la giovane atleta del Team Bianchi Countervail Chiara Teocchi, al rientro dopo l’affermazione tra le U23 ai Campionati Europei di Tabor. E ancora Sara Casasola, Rebecca Gariboldi, Anna Oberparleiter e la maglia rosa Alessia Bulleri.

L'ORGANIZZATORE.

“La prima giornata è andata bene – ha commentato soddisfatto l’organizzatore Mauro Zamprogna – ma il bello arriverà domani. Le condizioni per avere un grande spettacolo ci sono tutte, arricchito dalle immagini in diretta che rappresentano un valore aggiunto per la nostra manifestazione”. La giornata di domani verrà infatti proposta in diretta TV e streaming con oltre 4 ore di immagini in diretta e differita. A partire dalle ore 14.15, RaiSport trasmetterà in diretta la gara Open maschile, con la telecronaca di Andrea De Luca e il commento tecnico di Luca Bramati. A seguire verrà inoltre proposta una sintesi della giornata per due ore complessive di programmazione. Inoltre, grazie alla collaborazione tra la A.S.D. Silvellese e la società di produzione M.S. Network, le immagini delle gare Giovanissimi G6, Esordienti 2° Anno, Allievi, Juniores e Open donne verranno trasmesse live in streaming sulla pagina Facebook @SilvelleCiclocross a partire dalle ore 10.

IL PROGRAMMA

09.00 - 10.00: Gara Master M/F (durata 50 minuti)

10.10 - 10.30: Gara promozionale Giovanissimi G6 (durata 20 minuti - LIVE streaming)

10.40 - 11.10: Gara Esordienti 2° Anno M/F (durata 30 minuti - LIVE streaming)

11.30 - 12.00: Gara Allievi M/F (durata 30 minuti - LIVE streaming)

12.00 - 12.30: Prove ufficiali percorso atleti categorie UCI

12.40 - 13.30: Gara Juniores M/F e Donne Open (durata 40 minuti - LIVE streaming)

14.15 - 15.15: Gara Uomini Open (durata 60 minuti - diretta RaiSport)