Cittadella, dal 15 luglio parte la campagna abbonamenti: prezzi bloccati per chi rinnova

Il 15 luglio parte la campagna abbonamenti del Cittadella. Dopo la straordinaria stagione appena trascorsa, dove i granata hanno sfiorato la promozione in serie A, un’altra avventura per una squadra che è una delle realtà più solide del campionato cadetto.

Abbonamenti

Per chi rinnova l’abbonamento l’opportunità di farlo alle stesse condizioni economiche del campionato scorso. Prezzi bloccati per gli affezionati. Dall’undici luglio la squadra sarà in ritiro a Lavarone, in provincia di Trento.

Guarda lo sport live e on-demand su DAZN

Comincia il tuo mese GRATIS!