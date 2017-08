Cittadella-Ascoli 3-2: risultato partita serie B 27 agosto 2017

Il Cittadella parte bene in campionato vincendo 3-2 contro l'Ascoli.



LA PARTITA. La partita si annuncia frizzante già dai primi minuti: all'occasione dell'Ascoli rispondono i granata con Litteri che colpisce il palo. Pochi secondi e gli ospiti vanno in vantaggio con Santini autore di un micidiale tiro da fuori area. Il Cittadella pimpante non si arrende e trova il pareggio con Schenetti prima di spingere e trovare il raddoppio con Kouame al 36'. Passano appena cinque minuti e il Citta cala il tris con Siega, protagonista di un'ottima gara. Anche la ripresa parla granata ma l'Ascoli con le ultime forze riesce ad accorciare le distanze con Rosseti. L'ultimo sussulto prima del triplice fischio finale.



CITTADELLA-ASCOLI 3 – 2



Marcatori: 10′ pt Salvini, 22′ pt Schenetti, 35′ pt Kouame, 42′ pt Siega; 32′ st Rosseti

CITTADELLA (4-3-1-2) Paleari; Salvi, Adorni, Varnier, Benedetti (43′ st Caccin); Siega (24′ st Settembrini), Iori, (c), Pasa; Schenetti; Litteri, Kouame (29′ st Arrighini).

A DISPOSIZIONE: Corasaniti, Lora, Iunco, Chiaretti, Maniero, Fasolo, Camigliano, Bizzotto.

ALLENATORE: Roberto Venturato.

ASCOLI: Lanni, De Santis, Santini (10′ st Rosseti), De Feo (16′ st Clemenza), Gigliotti, Mogos, Addae, Buzzegoli (c), Florio, Baldini (40′ st Jallow), Favilli.

A DISPOSIZIONE: Venditti, Ragni, Carpani, Parlati, Cinaglia, Padella.

ALLENATORE: Fulvio Fiorin.

ARBITRO: Pezzuto (Lecce).

ASSISTENTI: Bellutti (Trento) e Pagliardini (Arezzo).

IV UOMO: Zufferli (Udine).

NOTE

AMMONITI: Addae, Florio, Rosseti, Settembrini.

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 7 – 3

RECUPERO: pt 0′, st 4′

SPETTATORI: 2.900