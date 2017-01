Cittadella-Bari: risultato partita serie B sabato 21 gennaio 2017

Il Cittadella riparte dopo la sosta con una vittoria schiacciante contro la squadra pugliese. Due reti, una nel primo tempo di Chiaretti e una nella ripresa di Schenetti, condannano la squadra pugliese. Un punteggio che poteva anche essere più rotono: tre i pali colpiti dai granata. Per la squadra di mister Venturato torna il quarto posto in classifica.



CITTADELLA – BARI 2 – 0

Marcatori: 9′ pt Chiaretti, 33′ st Schenetti



CITTADELLA: Paleari, Salvi, Scaglia, Varnier (42′ st Pelagatti), Benedetti; Schenetti, Iori (C), Valzania; Chiaretti (22′ st Bartolomei); Arrighini, Strizzolo (27′ st Iunco).

A disposizione: Alfonso, Pedrelli, Pasa, Martin, Paolucci, Pascali.

Allenatore: Roberto Venturato.



BARI: Micai, Cassani, Macek, Basha, Di Cesare, Fedele, Maniero (23′ st De Luca), Brienza, Morleo (35′ st Furlan), Parigini (6′ st Floro Flores), Capradossi.

A disposizione: Ichazo, Daprelà, Romizi, Castrovilli, Sabelli, Scalerà.

Allenatore: Stefano Colantuono.



Arbitro: Antonio Rapuano (Rimini).

Assistenti: Santoro (Catania) Rossi (Rovigo).

IV Uomo: Maggioni (Lecco).

NOTE:

Ammoniti: Chiaretti, Morleo, Valzania, Di Cesare, Paleari, Floro Flores

Espulsi: nessuno.

Angoli: 3 – 2

Recupero: 0′ – 3′