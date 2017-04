Il Cittadella piega il Benevento e risale la classifica: agganciato il 4° posto

Il Citta schianta il Benevento e vola in classifica al quarto posto.



LA PARTITA. I granata passano subito in vantaggio: dopo una ghiotta occasione per Strizzolo, al 9' è Iori, che raccoglie un suo assist, e insacca di sinistro. Gli avversari non stanno a guardare e inanellano una serie di opportunità incredibilmente non sfruttate. Ad avere la palla più importante sui suoi piedi Lucioni che colpisce il palo. La gara resta in bilico fino all'espulsione di Ciciretti, all'80' che spegne definitivamente le speranze avversarie. Nel finale è Vido a sfiorare il raddoppio. Poco male, obiettivo centrato.



CITTADELLA – BENEVENTO 1 – 0

Marcatori: 8′ pt Iori

CITTADELLA:

Alfonso; Pedrelli, Pelagatti, Scaglia, Benedetti; Valzania, Iori (C), Pasa (41′ st Bartolomei); Chiaretti (29′ st Schenetti); Litteri, Strizzolo (31′ st Vido).

A disposizione: Paleari, Varnier, Arrighini, Paolucci, Iunco, Pascali.

Allenatore: Roberto Venturato.

BENEVENTO:

Gori, Pezzi (29′ st Lopez Gasco), Del Pinto (19′ st Melara), Lucioni (C), Ceravolo, Ciciretti, Chibsah (1′ st Eramo), Camporese, Cissè, Venuti, Buzzegoli.

A disposizione: Alastra, Lopez Gasco, De Falco, Puscas, Rutjens, Viola, Matera.

Allenatore: Marco Baroni.

Arbitro: Sig. Di Martino (Teramo).

Assistenti: Sig. Margani (Latina), Sig. Raspollini (Livorno).

IV Uomo: Sig. Zanonato (Vicenza).

NOTE:

Ammoniti: Del Pinto, Ciciretti, Litteri, Benedetti, Vido

Espulsi: nessuno

Angoli: 1 – 5

Recupero: 3′ – 6′

Spettatori: 3.000 circa.