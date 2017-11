Coppa Italia, il Cittadella supera 0-2 la Spal: agli ottavi incontra la Lazio all'Olimpico

Il Cittadella di Coppa Italia è bello e concreto, supera la Spal e va a giocarsi gli ottavi a Roma con la Lazio. Martedì i granata sono riusciti a espugnare per 0-2 il campo di Ferrara, superando una formazione di serie A e sognando di fare altrettanto all’Olimpico di Roma nel prossimo turno.

LA PARTITA

Nonostante l’ampio turnover, i padovani riescono a passare in vantaggio dopo 13’: Salvi sulla destra salta Schiavon, cross al centro per Arrighini tiro in porta con deviazione di Konate che provoca l’autogol nonostante l’intervento tardivo di Gomis. Nella ripresa le due formazioni giocano a ritmi blandi, tanto che di nuovo Arrighini rischia il raddoppio a inizio secondo tempo. Sul finale il Citta archivia la pratica con un contropiede di Kouamè che serve Schenetti abile a gonfiare la rete per la seconda volta. Al triplice fischio è grande festa per i ragazzi di Venturato che ora trovano la Lazio di Simone Inzaghi.