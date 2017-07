Cittadella Calcio: presentazione e ritiro a Lavarone, iniziata la stagione dei granata

Dal weekend scorso è iniziata ufficialmente la stagione del Cittadella. Per due settimane i granata lavoreranno in Trentino a Lavarone per il ritiro. Domenica 30 luglio è in programma la festa del tifoso che come tradizione riunirà i club granata con tanto di tendone, reparto cucina e divertimento.

LA PRESENTAZIONE. Sabato sera in piazza Pierobon è andata in scena la presentazione ufficiale della squadra che nel prossimo campionato di serie B proverà a confermare quanto di buono ha fatto nella passata stagione centrando l’accesso ai playoff. In 1500 hanno festeggiato acclamando giocatori e staff dirigenziale. La serata è stata divertente e impreziosita da momenti canori di intrattenimento. Hanno cantato sia Litteri, sia Lora, il primo una melodia napoletana, il secondo puntando sulle serenate. Anche l’allenatore Roberto Venturato si è esibito nel pezzo Albachiara di Vasco Rossi.

COPPA ITALIA. L’esordio ufficiale per i granata sarà il 6 agosto allo stadio Tombolato. Il Cittadella affronterà la vincente della sfida tra Giana Erminio e Albinoleffe in programma domenica 30 aprile. Se la squadra di Venturato dovesse superare il turno, giocherà col Bologna al Dall’Ara. Nel ritiro di Lavarone i granata hanno disputato subito un’amichevole col Lovadina vinta 10-0.