Calcio, Cittadella a Palermo senza Adorni: squalifica dopo la sconfitta col Parma

Dopo il ko casalingo con il Parma di domenica al Tombolato, il Cittadella ha ripreso gli allenamenti in vista del big match di sabato a Palermo. Contro i rosanero Venturato dovrà fare a meno di Adorni, appiedato dal giudice sportivo per un turno e che quindi non sarà in campo contro i rosanero.

I VELENI COL PARMA

Il Cittadella dovrà riprendersi dallo scivolone con i crociati che domenica sono riusciti a vincere per 1-2, espugnando lo stadio della città murata. Non sono mancate le polemiche alla fine del match, con Venturato che ha recriminato per un rigore non dato e per l’espulsione di Adorni a dieci minuti dal termine per un fallo da ultimo uomo che le immagini hanno chiarito non esserci. Il Parma era passato in vantaggio sul finale di primo tempo con Baraye che ha tagliato in profondità per Insigne, abile a innescare Calaiò che ha messo in rete. Il pareggio del Citta è arrivato al 28esimo del secondo tempo su un rigore molto discutibile e trasformato da Iori. All’80esimo i ducali hanno trovato la rete della vittoria con Calaiò che ha siglato la sua doppietta e affossato i granata.