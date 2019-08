Cittadella, esordio amaro

Tre gol, subiti tutti nella ripresa. Non è partito bene il Cittadella che ha subito una sonora sconfitta casalinga. Un passo falso inatteso, non certo un campanello d’allarme.

Mister Venturato

Le reti sono a firma di Ricci, Galabinov e Mora dopo un buon primo tempo da parte dei granata. Lo spiega bene mister Venturato: “Abbiamo fatto una buona partita nel primo tempo, sinceramente non mi so spiegare il black-out avuto nella ripresa. Purtroppo se regali tre gol con gravi errori come abbiamo fatto noi è difficile poi rimanere in partita: di sicuro sarà un aspetto su cui dobbiamo lavorare perché la Serie B è un campionato difficile e che non lascia spazio a questo tipo di errori. Dobbiamo lavorare e fare più attenzione nella fase difensiva, sarà importante ricominciare con l’atteggiamento giusto già da lunedì perché sabato abbiamo una partita difficile. Nel primo tempo oggi non abbiamo concesso nulla, e abbiamo visto nella ripresa cosa succede se molliamo la presa e se non siamo propositivi. Sotto l’aspetto dell’atteggiamento e dell’interpretazione della gara, non mi è piaciuto quanto fatto dalla squadra nel secondo tempo. L’importante è capire gli errori fatti e lavorare per non ripeterli”

Spezia

Di tutt’altro umore il mister dello Spezia, Italiano: «Secondo tempo da grande squadra; voglio che i miei ragazzi riescano ad imporre il loro gioco contro qualunque avversario» ha detto Italiano, l’allenatore ligure.