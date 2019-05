Cittadella, è il giorno della finale: niente maxi schermo ma c'è la diretta su Rai 3

Per l’A.S. Cittadella in grande giorno è finalmente arrivato. La società invita tutti i tifosi ad arrivare per tempo allo Stadio Tombolato. L’apertura dei cancelli è fissata alle ore 19.00, le tribune sono entrambe sold out. E' il giorno della gara col Verona, la prima finale play off della sua storia.

Diretta Tv

E in occasione della partita Cittadella - Hellas Verona, gara di andata della finale playoff valevole per la promozione in serie A, l'amministrazione in accordo con l'A.S. Cittadella e dopo essere consultata anche con la Questura, ha convenuto di non provvedere al posizionamento di un maxischermo in centro storico, anche perché la partita sarà trasmessa su Rai Tre a partire dalle 21:00. Questo fa presumere che la gara verrà trasmessa in numerosi locali cittadini, sedi dei vari club di coordinamento granata.: «Le ragioni principali - spiega la società - sono dovute alle potenziali problematiche di ordine pubblico. Risulta difficile infatti riuscire ad adottare tutte le misure di security e safety al fine di garantire la totale sicurezza e incolumità tanto del pubblico presente allo Stadio tanto di quello in piazza. In aggiunta a ciò, si vuole oltretutto evitare l'eventuale commistione fra tifoserie. Il concentrarsi e il permanere di un numero consistente di tifosi sprovvisti di biglietto in una zona diversa dallo Stadio potrebbe comportare l'insorgere di disordini e creare problemi legati alla pubblica sicurezza».

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!