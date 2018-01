Hockey, il Cittadella sfida i Ghosts Padova: gli uomini di Pierobon chiudono 6-1

Punteggio tennistico per la prima sfida del 2018 del Cittadella Hockey. Un 6-1 rifilato ai cugini dei Ghosts Padova che è in grado da solo di raccontare l'andamento del derby giocato nella città murata. Ancora privi di Chelodi, Tommasello e Tombolato gli uomini di Pierobon non hanno lasciato scampo alla formazione euganea, chiudendo sul 3-1 già la prima frazione di gioco.

LE AZIONI.

Dal Ben, Vaglieri, Marini la sequenza delle marcature realizzate dai padroni di casa, che hanno praticamente già chiuso la pratica già dopo appena 25' di gioco, nei quali i "fantasmi" sono riusciti a forare la difesa granata solo una volta con Calore. Nella ripresa sono Spain, Dal Ben e il bis di Vaglieri a fermare il risultato sul definitivo 6-1. Una vittoria importante per il Cittadella che comincia al meglio il nuovo anno, senza perdere terreno in classifica dalle dirette concorrenti, in una giornata che ha visto anche i successi di Milano Quanta (4-0 sul Cus Verona), Real Torino (5-0 al Monleale) e i Diavoli Vicenza (9-4 su Ferrara).